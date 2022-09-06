الأمم المتحدة تجدد مطالبتها بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال شيرين أبو عاقلة وواشنطن تتعهد بمزيد من الضغط على إسرائيل

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن اغتيال مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، في حين تعهدت واشنطن بمواصلة الضغط على إسرائيل بخصوص قواعد الاشتباك بعد مقتل أبو عاقلة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي تعليقا على نتيجة التحقيق الإسرائيلي في هذا الشأن، إن الأمين العام يواصل المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل شيرين أبو عاقلة، وإن غوتيريش أحيط بالنتائج المعلنة في هذا الخصوص، وهو مستمر في دعوته إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن قتل شيرين أبو عاقلة.

وأضاف أن الأمين العام يؤكد مرة أخرى أن الصحفيين يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف، ويجب أن يكونوا قادرين على القيام بعملهم بحرية من دون خوف من المضايقة ومن الترهيب، وبالطبع من دون خوف من التعرض للقتل.

وأمس الاثنين، رجّح الجيش الإسرائيلي أن تكون الصحفية الفلسطينية الأميركية قُتلت بنيران خاطئة أطلقها أحد جنوده، مدّعيا عدم وجود حاجة لإجراء تحقيق جنائي، وسط مطالبات فلسطينية بتحقيق دولي.

وفي السياق ذاته، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أهمية المساءلة في قضية مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وقالت الخارجية الأميركية إن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل لتراجع ممارساتها بخصوص قواعد الاشتباك بعد مقتل شيرين أبو عاقلة.

وبدوره، قال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن إن نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في مقتل أبو عاقلة تؤكد أهمية إجراء تحقيق مستقل، مشيرا إلى تحقيقات مستقلة بمقتل أبو عاقلة أكدت عدم وجود نيران من مسلحين فلسطينيين.

يذكر أن مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قُتلت في 11 مايو/أيار 2022، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية آنذاك إنها أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس أثناء تغطيتها اقتحامه مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وأكدت تحقيقات عدة بينها تحقيق للجزيرة أنها قتلت بنيران إسرائيلية.