موسكو تتهم كييف بقصف محيط محطة زاباروجيا وبايدن يرفض تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

اتهمت روسيا أوكرانيا اليوم الاثنين بقصف محيط محطة زاباروجيا النووية جنوبي أوكرانيا، في وقت ينتظر فيه أن تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها اليوم بشأن وضع المحطة، بينما رفض الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.

وقالت البعثة الروسية لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا إن القوات الأوكرانية قصفت مرة أخرى أمس الاثنين محيط محطة زاباروجيا النووية، حيث سقطت 3 قذائف قرب مخزن الوقود ومخازن نفايات صلبة مشعة ووحدة للطاقة في المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا وأوروبا.

وتسيطر روسيا على محطة زاباروجيا منذ أوائل مارس/آذار الماضي، وتتبادل مع أوكرانيا الاتهامات بقصف المحطة وتعريضها للخطر.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين إن خط الكهرباء الاحتياطي تم فصله لإخماد حريق، وذلك قبيل عرضها تقريرا عن الوضع في المحطة اليوم الثلاثاء.

وأعلنت شركة "إينرغوأتوم" الأوكرانية الحكومية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الاثنين فصل آخر مفاعل يعمل في محطة زاباروجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية، عازية الأمر إلى اندلاع حريق بسبب القصف.





وتضم المحطة 6 مفاعلات تبلغ طاقة كل منها ألف ميغاوات، وسيطرت عليها القوات الروسية.

"الطاقة الذرية"

وكان فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقودهم رئيس الوكالة رافاييل غروسي زار المحطة الجمعة، وبقي 6 خبراء من الوكالة في الموقع، غادر 4 منهم صباح أمس الاثنين، ويُفترض أن يبقى اثنان بشكل دائم فيها.

وهناك تخوف من وقوع حادث نووي في المحطة تمتد آثاره إلى كل أوروبا، وقد حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين من أن المحطة أصبحت على شفا كارثة إشعاعية بسبب ما وصفه بالاستفزازات الروسية.

ومن المتوقع أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء تقريرها حول الوضع في محطة زاباروجيا من حيث السلامة والأمن، وسترفع الوكالة تقريرها لمجلس الأمن الدولي بشأن البعثة التي زارت المحطة.

وسيصدر المدير العام @rafaelmgrossi تقريراً يوم الثلاثاء عن حالة الأمان والأمن والضمانات في #أوكرانيا – بما في ذلك استنباطات البعثة التي قادها إلى محطة #زابوريجيا – وسيقدِّم إحاطة في وقت لاحق من نفس اليوم أمام مجلس الأمن التابع @للأمم_المتحدة (#UNSC) عن هذه البعثة. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 5, 2022

وقد اقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي على نظيره الروسي فلاديمير بوتين القيام بوساطة لتسوية الأزمة حول محطة زاباروجيا.

رفض بايدن

وعلى الصعيد السياسي، قال الرئيس الأميركي أمس الاثنين إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت أوكرانيا من أجلها في خضم الحرب الروسية المستمرة على جارتها.

ويضغط بعض أعضاء الكونغرس الأميركي على إدارة بايدن من أجل منح روسيا هذا التصنيف، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من تشديد العقوبات عليها.

وحذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأميركية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أوروبا لا تفكر في عواقب المساعدة العسكرية التي تقدمها لكييف، وإن أوروبا تعمل على إطالة أمد الصراع، واعتبرت الخارجية الروسية أن أمن القارة الأوروبية بأكملها "يتعرض للتهديد بسبب تصرفات الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".

وفي تصريح لافت، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إن بلاده "لا تعاني من نقص الغاز"، وإن "أوروبا تحصد ما زرعت بشأن الطاقة وستمر بشتاء صعب جدا"، في إشارة إلى الصراع الدائر بين موسكو وبروكسل بشأن إمدادات الطاقة.

تطورات ميدانية

وعلى الصعيد الميداني، قالت السلطات الموالية لروسيا في مدينة إنرغودار، التي تتبع لها محطة زاباروجيا، إن التيار الكهربائي انقطع عن المدينة نتيجة قصف أوكراني استهدف شبكة الكهرباء في منطقة المحطة النووية.

كما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن رئيس الإدارة الموالية لروسيا في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا إن القوات الأوكرانية قصفت محطة كاخوفكا للطاقة في مدينة نوفا كاخوفكا بضواحي مدينة خيرسون. وأضافت الإدارة الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية أطلقت أكثر من 70 صاروخا تم إسقاط معظمها.





وبدأت أوكرانيا نهاية أغسطس/آب الماضي هجومها المضاد لاستعادة مقاطعة خيرسون، وهو أكبر هجوم لها منذ صدها للقوات الروسية من ضواحي كييف في مارس/آذار الماضي.

وأبقت أوكرانيا معظم تفاصيل هجومها المضاد طي الكتمان، فمنعت الصحفيين من الوصول إلى الخطوط الأمامية ولم تقدم سوى القليل من التعليقات العامة من أجل الحفاظ على المفاجأة التكتيكية.

وقالت روسيا إنها صدت هجمات في خيرسون، لكن في اعتراف نادر بالهجوم الأوكراني المضاد، نقلت وكالة تاس للأنباء أمس الاثنين عن مسؤول عينته موسكو في المنطقة قوله إن خطط إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا قد جُمدت بسبب الوضع الأمني.

من ناحية أخرى، قال حاكم مقاطعة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، اليوم الثلاثاء إن قصفا صاروخيا روسيا قتل 3 مدنيين في المقاطعة، ضمنهم سيدة عجوز في المنطقة الصناعية لمدينة خاركيف ثاني كبرى مدن البلاد.

وأضاف الحاكم أن القصف جرى خلال الليل، كما قتل في القصف رجلان في قرية زولوشيف شمال مدينة خاركيف القريبة من الحدود مع روسيا.