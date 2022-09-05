مباحثات قطرية إيرانية حول تطورات الاتفاق النووي

أفادت وزارة الخارجية القطرية بأن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث العلاقات الثنائية وآخر تطورات المفاوضات التي تسعى لإحياء الاتفاق النووي.

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية القطري جدد تطلع الدوحة إلى توصل واشنطن وطهران إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل بالنسبة للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف كل الأطراف، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.

من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية إن الجانبين بحثا ملف محادثات إعادة تفعيل الاتفاق النووي والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأضافت أن البلدين بحثا العلاقات الثنائية الإيرانية القطرية والمسائل المتعلقة بالشؤون القنصلية بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة تلقيها عبر الاتحاد الأوروبي الرد الإيراني على ملاحظاتها بشأن مسودة الاتفاق النووي، ووصفته بأنه "غير بنّاء".

وفي أغسطس/آب الماضي، تقدّم الاتحاد الأوروبي باقتراح تسوية "نهائي"، داعيا طهران وواشنطن للرد عليه، أملا بتتويج المباحثات بالنجاح.​​​​​​​