أفغانستان.. قتلى وجرحى في تفجير يستهدف السفارة الروسية في كابل

أعلنت موسكو –صباح اليوم الاثنين- مقتل اثنين من موظفي السفارة الروسية جراء تفجير في كابل، وأكدت مصادر أمنية سقوط أكثر من 20 شخصا بين قتيل وجريح.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن مسلحا مجهولا فجّر عبوة ناسفة قرب السفارة، مما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية.

وأضافت "سفارتنا في كابل على اتصال وثيق مع أجهزة الأمن الأفغانية التي تحقق في الهجوم".

وقال المتحدث باسم الكرملين "ندين بشدة الهجوم على سفارتنا، ومن المهم الحصول على معلومات من كابل بشأن ما حدث".

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن بلاده تأمل في العثور على منفذي "الهجوم الإرهابي" في أقرب وقت، مؤكدا أن السفارة الروسية في كابل عززت الأمن واستقدمت قوات إضافية من السلطات الأفغانية.

وقال مصدر أمني أفغاني إن 8 قتلى و15 جريحا سقطوا في التفجير.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر حكومي أن التفجير وقع في مدخل السفارة، واستهدف مواطنين جاؤوا لتقديم طلباتهم للحصول على التأشيرة الروسية.

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز إن روسيين اثنين -أحدهما دبلوماسي والآخر حارس أمن- أصيبا في الهجوم، ونقلت عن مصدر أمني أفغاني أن قوات الأمن أطلقت النار على انتحاري اقترب من السفارة.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية أن انتحاريا اقترب من مقر السفارة الروسية وفجر نفسه، مما أدى لإصابة دبلوماسي روسي.

وأغلقت الشرطة الأفغانية جميع الطرق المؤدية إلى السفارة الروسية غربي كابل.

ويعدّ هذا أول هجوم يستهدف السفارة الروسية بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

ويأتي الهجوم بعد يومين من سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف اليوم السبت مدرسة دينية بمديرية "ناد علي" بولاية هلمند جنوبي أفغانستان، كما سقط 52 قتيلا جراء تفجير استهدف الجمعة مسجدا في هيرات غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن قوات طالبان ستعاقب الجناة.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن تنظيم الدولة الإسلامية سبق أن تبنى المسؤولية عن هجمات سابقة وتوعد بالمزيد.