وافقت قاضية أميركية اليوم الاثنين على طلب الرئيس السابق دونالد ترامب لتعيين "مشرف خاص" يراجع بشكل مستقل ما ضبطه عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال مداهمة مقر إقامته في فلوريدا؛ مما وجّه ضربة للمدعين العامين.

ورفض المدعون طلب ترامب بحجة أن تعيين مشرف خاص لفحص المواد التي يغطيها الامتياز بين المحامي والموكل قد يضر الأمن القومي، كما أنه أمر غير ضروري بما أن فريقا حكوميا أتم هذه الخطوة.

وكتبت القاضية إيلين كانون في قرارها "سيتم تعيين مشرف خاص لمراجعة الممتلكات المصادرة وإدارة تأكيدات الامتياز وتقديم توصيات بشأنها وتقييم مطالبات إعادة الممتلكات"، وهو ما وُصف بأنه نصر لترامب في معركته القانونية.

وجاء قرار القاضية استثناء لمراجعة واستخدام المواد من أجل "تصنيف استخباراتي وتقييم للأمن القومي".

وأمهلت القاضية كلا الجانبين حتى الجمعة القادم للتوصل إلى قائمة بأسماء مرشحين لدور المشرف الخاص.

وقالت وزارة العدل في إيداعات المحكمة إنه تم العثور على وثائق حكومية شديدة السرية، منها وثائق "في غاية السرية" في مكتب ترامب أثناء مداهمة منزله في فلوريدا.

وأظهرت قائمة مفصلة بما تم ضبطه احتفاظ ترامب بأكثر من 11 ألف سجل حكومي غير سري يدّعي أن من حقه الاحتفاظ بها، لكنها قانونا ملك للأرشيف الوطني.

وجاء في القرار "تمنع الحكومة مؤقتا إجراء مزيد من المراجعة والاستخدام لأي من المواد التي تم ضبطها في مقر إقامة المدعي في الثامن من أغسطس/آب 2022 لأغراض التحقيق الجنائي بانتظار حل عملية المراجعة الخاصة بالمشرف الخاص على النحو الذي تحدده هذه المحكمة".