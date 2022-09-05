عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: روسيا قد تواجه ركودا أطول وأعمق بفعل تصاعد ضغوط العقوبات الغربية

عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الحرب لن يكون قبل نهاية العقد

عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: قطع الغاز عن أوروبا سيكلف 6.6 مليار دولار سنويا من العائدات المفقودة

عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: احتمال تسارع الانكماش الاقتصادي في البلاد خلال العام المقبل