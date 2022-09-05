عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: روسيا قد تواجه ركودا أطول وأعمق بفعل تصاعد ضغوط العقوبات الغربية
5/9/2022-|آخر تحديث: 5/9/202207:34 PM (مكة المكرمة)
عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: روسيا قد تواجه ركودا أطول وأعمق بفعل تصاعد ضغوط العقوبات الغربية
عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الحرب لن يكون قبل نهاية العقد
عاجل | بلومبيرغ عن تقرير حكومي روسي سري: قطع الغاز عن أوروبا سيكلف 6.6 مليار دولار سنويا من العائدات المفقودة
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المصدر : الجزيرة