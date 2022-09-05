عاجل | الرئيس الأوكراني: محطة زابوروجيا كانت على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية
5/9/2022-|آخر تحديث: 6/9/202212:01 AM (مكة المكرمة)
عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 4 من خبرائنا غادروا محطة زابوروجيا يوم الاثنين وسيبقى خبيران بشكل دائم
عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي سيصدر يوم الثلاثاء تقريرا بشأن السلامة والأمن والضمانات النووية بأوكرانيا
عاجل | الرئيس الأوكراني: محطة زابوروجيا كانت على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية
عاجل | الرئيس الأوكراني: روسيا قصفت اليوم محطة زابوروجيا وتضرر خط نقل الطاقة الأخير الذي يربطها بالشبكة الأوكرانية
المصدر : الجزيرة