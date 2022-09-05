عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: 4 من خبرائنا غادروا محطة زابوروجيا يوم الاثنين وسيبقى خبيران بشكل دائم

عاجل | الوكالة الدولية للطاقة الذرية: غروسي سيصدر يوم الثلاثاء تقريرا بشأن السلامة والأمن والضمانات النووية بأوكرانيا

عاجل | الرئيس الأوكراني: محطة زابوروجيا كانت على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية

عاجل | الرئيس الأوكراني: روسيا قصفت اليوم محطة زابوروجيا وتضرر خط نقل الطاقة الأخير الذي يربطها بالشبكة الأوكرانية