الصين تدين "بشدة" موافقة أميركا على مبيعات أسلحة لتايوان وتهدد باتخاذ "إجراءات قوية" للدفاع عن سيادتها

أعلنت الصين -اليوم الاثنين- إدانتها ومعارضتها "الشديدة" لموافقة الولايات المتحدة على صفقة لبيع أسلحة لتايوان، مؤكدة أنه "لا يمكن لأي قوة وقف العملية التاريخية لإعادة توحيد الصين".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ، في إفادة صحفية، إن "الصين تعارضها وتدينها بشدة، وسنتخذ إجراءات قوية وحازمة للدفاع عن سيادتنا ومصالحنا الأمنية".

وأضافت أن "مبيعات الأسلحة الأميركية إلى مقاطعة تايوان الصينية تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ الصين الواحدة، ولأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين".

وأكدت أن مبيعات الأسلحة "تقوّض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضرّ بشدة بالعلاقات الأميركية الصينية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وترسل بإشارة خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة الماضية عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها، وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعدّ الجزيرة جزءا من أراضيها.

وتشمل الصفقة 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية (355 مليون دولار)، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر (85.6 مليون دولار) قادرة على اعتراض صواريخ أو طائرات من دون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني بقيمة 665 مليونا، حسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية.

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة أثارت غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أكبر مناورات عسكرية في تاريخها حول الجزيرة.