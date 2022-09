الاتفاق النووي.. إيران: نسعى لإغلاق تحقيقات وكالة الطاقة الذرية وردنا على المقترحات كان بنّاء

جددت إيران مطالبتها اليوم الاثنين بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطتها النووية ضمن ضمانات إحياء الاتفاق النووي، كما أنكرت اتهام واشنطن لها بأن ردها على المقترحات كان غير بنّاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "إنهاء تحقيقات الوكالة جزء من الضمانات التي نسعى إليها من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستدام".

وأضاف كنعاني أن بلاده تنتظر الرد الأميركي على مقترحاتها، وأنها تتعامل بمسؤولية لتهيئة الظروف لتسوية الملف النووي.

وتابع قائلا "ردنا كان بنّاء ويمكن التوصل لاتفاق في وقت قصير إذا توفرت الإرادة السياسية للطرف المقابل".

كما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه يمكن لبلاده أن تلعب دورا في تأمين الطاقة لأوروبا إذا تم التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي.

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زاده أمس إن لدى إيران خيارات أخرى إذا لم يرغب الطرف الغربي بالتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن البرلمان لن يقبل بأي اتفاق من دون أخذ ضمانات حقيقية.

وأرسلت إيران الأسبوع الماضي ردها الأخير على مقترح الاتحاد الأوروبي بهدف إحياء الاتفاق النووي، لكن واشنطن قالت إن الرد الإيراني "ليس بنّاء"، ورفضت الربط بين العودة إلى الاتفاق النووي وتحقيقات الوكالة الذرية.

وبعدما تخلّت عن مطلب شطب الحرس الثوري من لائحة الإرهاب الأميركية، تتمسك إيران بالحصول على ضمانات تشمل تعهد الولايات المتحدة بأن لا تنسحب في المستقبل من الاتفاق النووي، بيد أن مسؤولين أميركيين قالوا إن إدارة الرئيس جو بايدن لا يمكن أن تقيد الإدارة المقبلة بتعهد من هذا القبيل.

