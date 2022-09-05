خلّف قتلى بينهم روس.. تنظيم الدولة يتبنى هجوما انتحاريا استهدف السفارة الروسية في كابل

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية على منصة تليغرام، اليوم الاثنين، مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع صباحا قُرب السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية ومسؤولون أفغان في وقت سابق إن اثنين من موظفي السفارة الروسية في كابل كانا ضمن 8 قتلى لقوا حتفهم عندما فجّر مهاجم انتحاري نفسه قرب مدخل السفارة، في هجوم أوقع أيضا ما لا يقل عن 10 مصابين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن مسلحا مجهولا فجّر عبوة ناسفة قرب السفارة، مما أسفر عن مقتل اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية.

وأضافت "سفارتنا في كابل على اتصال وثيق مع أجهزة الأمن الأفغانية التي تحقق في الهجوم".

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إن بلاده تأمل في العثور على منفذي "الهجوم الإرهابي" في أقرب وقت، مؤكدا أن السفارة الروسية في كابل عززت الأمن واستقدمت قوات إضافية من السلطات الأفغانية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأفغانية إن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا شاملا حول الحادث وستتخذ خطوات أكثر جدية لأمن السفارة.

وأضافت "ندين بشدة هذا الحادث ونعرب عن تعازينا للحكومة الروسية وشعبها وأسر الضحايا".

وقال المتحدث باسم شرطة كابل خالد زاداران في بيان إن انتحاريا أراد تفجير نفسه وسط حشد من الناس قرب السفارة الروسية، لكن قبل أن يصل إلى الهدف تصدت له القوات الأمنية وأطلقت عليه النار، ما تسبب في انفجار ما يحمله من عبوات ناسفة.

وقد أغلقت الشرطة الأفغانية إثر الهجوم جميع الطرق المؤدية إلى السفارة الروسية.

يشار إلى أن هذا الهجوم الانتحاري هو أول هجوم على بعثة دبلوماسية في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021.

كما يأتي بعد يومين فقط من سقوط قتلى وجرحى جراء تفجير استهدف السبت الماضي مدرسة دينية بمديرية "ناد علي" بولاية هلمند جنوبي البلاد، كما سقط 52 قتيلا جراء تفجير استهدف الجمعة مسجدا في هيرات غربي أفغانستان.