حرب أوكرانيا.. موسكو توقف تحضيرات استفتاء خيرسون وكييف تستعيد مناطق في دونيتسك

قالت الإدارة الموالية لروسيا في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا -اليوم الاثنين- إنها أوقفت التحضيرات لتنظيم استفتاء بشأن انضمام المنطقة لروسيا لاعتبارات أمنية، فيما قالت السلطات الأوكرانية إنها استعادت 3 مناطق في دونيتسك شرقي البلاد.

وصرّح كيريل ستريموسوف نائب رئيس سلطات خيرسون الموالية لموسكو -في تصريحات لقناة تلفزيونية روسية- "كنا مستعدين للتصويت، وكنا نريد تنظيم استفتاء في وقت قريب جدا، لكن نظرا إلى المستجدات سنتوقف قليلا في الوقت الحالي".

وتشن القوات الأوكرانية منذ 29 أغسطس/آب الماضي هجوما مضادا لاستعادة مقاطعة خيرسون من القوات الروسية، وقد استهدفت الجسور الحيوية ومستودعات أسلحة الروس هناك.

#Ukraine: We can reveal yet more Russian targets hit by Ukrainian Bayraktar TB-2 drones in recent days in #Kherson Oblast; what appears to be two 9A331 TLAR from the 9K331 Tor-M1 SAM system, as well as an unknown transport vehicle attempting to hide under foliage. pic.twitter.com/IOtDxVIxMO

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 4, 2022