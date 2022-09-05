جلسة الحوار العراقي تفضي لتشكيل فريق فني يمهد لانتخابات مبكرة والصدر يدعو أنصاره لمواصلة "مسيرة الإصلاح"

انتهت اليوم الاثنين الجلسة الثانية للحوار الوطني في العراق بالاتفاق على تشكيل "فريق فني" من القوى السياسية لمناقشة مختلف وجهات النظر بغية الوصول لانتخابات مبكرة، وعلى استمرار جلسات الحوار للتوصل إلى حلول للأزمة التي تتخبط فيها البلاد.

كما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى مواصلة ما وصفها بمسيرة "الإصلاح" بعد ساعات من إعلان الحكومة انطلاق الجلسة الثانية من الحوار الوطني.

وقد انطلقت في وقت سابق اليوم الاثنين أعمال الجلسة الثانية من الحوار الوطني بين القوى السياسية، وكان أول اجتماع عقد في 17 أغسطس/آب الماضي بقصر الحكومة في بغداد بحضور الرئاسات الثلاث (الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية) وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري.

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدّتها منذ 30 يوليو/تموز الماضي حين بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.





استمرار الحوار

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي -في بيان له- "استمرارا لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.. وأكد المجتمعون ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني".

وأردف "قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع جدّد دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.. كما أكد المجتمعون ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل".

على صعيد آخر، دعا زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر أنصاره، بعد ساعات من انطلاق الجلسة الثانية من الحوار، إلى مواصلة مسيرة "الإصلاح".

وقال الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر "استمروا على الإصلاح مهما حدث، فأنا وأصحابي لا شرقيون ولا غربيون.. ولن يحكم فينا (ابن الدعي) كائنًا من كان".

وأردف "يا ربي.. اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحق: (الإصلاح) واجعلها العليا وادحض كلمة الباطل: (الفساد) واجعلها السفلى".





مباحثات

وفي سياق متصل، أجرت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط -أمس الأحد- محادثات في بغداد مع رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تناولت تطورات الأحداث الأخيرة في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن المسؤولة الأميركية جددت دعوة الرئيس جو بايدن لجميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره.

كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية -اليوم الاثنين- أنها تتواصل مع جميع الأطراف العراقية، مضيفة أن اتصالات طهران "ساعدت على تهدئة الأمور"، ودعت الخارجية الإيرانية جميع الأطراف بالعراق إلى الحوار، مؤكدة أن "الاستقرار فيه يؤثر على الأمن الإقليمي".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد طالب أمس أن تتضمن جلسة الحوار الثانية بين الأطراف السياسية تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة بتاريخ أقصاه نهاية العام المقبل.

واستبعد -في تغريدة نشرها على تويتر- أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية، مؤكدا ضرورة أن تتفق الأطراف على إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية، على أن تتولى الداخلية الانتشار وفرض الأمن.

يشار إلى أن جلسات الحوار في العراق تأتي في إطار المحاولات الجارية لإنهاء حالة الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحرمت البلاد من حكومة ورئيس للوزراء ورئيس.