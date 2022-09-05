اختار حزب المحافظين البريطاني اليوم الاثنين وزيرة الخارجية ليز تراس زعيمة للحزب؛ وبالتالي رئيسة للوزراء خلفا لبوريس جونسون، بعد انتهاء اقتراع استمر نحو شهرين، في وقت تعهدت فيه تراس بتقديم برنامج لخفض الضرائب والتعامل مع أزمة الطاقة.

وتقدمت تراس بالشكر لمنافسها وزير الخزانة السابق ريشي سوناك على "الحملة الصعبة التي خاضاها"، كما شكرت بوريس جونسون لوقوفه في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتوزيع لقاحات كورونا، و"هزيمة جيرمي كوربن".

وتعهدت تراس بالإيفاء بتعهداتها، قائلة إن الحزب في حاجة لإظهار أنه يمكن أن يحقق نتائج خلال العامين المقبلين.

وقالت إن لديها "خطة شجاعة" لخفض الضرائب وتعزيز نمو الاقتصاد البريطاني.

وفي ما يتعلق بقضية ارتفاع فواتير الطاقة، قالت إنها سوف "تحقق نتائج" عندما يتعلق الأمر بالأزمة؛ ليس من خلال التعامل مع الفواتير فقط، ولكن مع قضايا الإمداد طويلة المدى.

أما منافسها ريشي سوناك فقال عقب خسارته "علينا أن نتحد خلف رئيسة الوزراء الجديدة وهي تقود بلدنا خلال الأوقات العصيبة".

وبادر المستشار الألماني أولاف شولتز إلى تهنئة تراس على مهمتها الجديدة، وقال إنه يتطلع للعمل معها في هذه الأوقات العصيبة.

جونسون: لديها الخطة الصحيحة

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون على تويتر إن خليفته ليز تراس لديها الخطة الصحيحة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوحيد حزب المحافظين الحاكم. وأضاف "تهانينا لليز تراس على فوزها الحاسم".

وقال "أعلم أن لديها الخطة الصحيحة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وتوحيد حزبنا ومواصلة العمل العظيم لتوحيد بلدنا ورفع مستواه. الآن هو الوقت المناسب لجميع المحافظين لدعمها بنسبة 100%".





10 تحديات في الطريق

أبرز التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجه تراس زعيمة حزب المحافظين ورئيسة الوزراء الجديدة إرث يوصفُ بالثقيل، وفي وقت سيئ؛ إذ يتحتم عليها مواجهة تحديات داخلية وخارجية وإيجاد حلولٍ لها، مثل: