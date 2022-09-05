أصغرهن تولت المنصب في عمر 34.. سيدات أوروبيات يقدن 15 بلدا في القارة العجوز

بينما تكافح السيدات في مناطق كثيرة من العالم لمواجهة التمييز وتحقيق المساواة، باتت نظيراتهن في القارة العجوز يقدن 15 بلدا أوروبيا وبعضهن يتمتعن بشعبية جارفة وأداء متميز.

وقد استطاعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الفوز في سباق زعامة حزب المحافظين الحاكم، ومن ثم رئاسة الوزراء.

وبذلك تكون ليز تراس ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في بريطانيا بعد مارغريت تاتشر التي تولت السلطة بين 1979 و1990، وتيريزا ماي التي تولتها في الفترة بين عامي 1016 و2019.

من جانب آخر، فإن الألمانية أورسولا فون دير لاين أصبحت في ديسمبر/كانون الأول أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية.

وفي ما يأتي استعراض للبلدان الأوروبية التي تتولى فيها النساء حاليا منصبي "رئيسة وزراء" أو "رئيسة دولة" (خارج إطار الملكية)، بعد تعيين ليز تراس على رأس الحكومة البريطانية اليوم الاثنين:

أسكتلندا

تشغل نيكولا ستورجن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014 منصب رئيسة الوزراء في أسكتلندا.

فرنسا

إليزابيث بورن رئيسة الوزراء منذ 16 مايو/أيار، وهي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، بعد 30 عاما على إيديث كريسون.

اليونان

القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو التي انتخبت في يناير/كانون الثاني 2020 رئيسة لليونان هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الفخري، وسبق أن كانت أيضا أول امرأة تتولى رئاسة أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2018 في مجتمع ذكوري.

السويد

أصبحت الاشتراكية-الديمقراطية ماغدالينا أندرسون أول رئيسة وزراء للبلاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في ظروف غير اعتيادية.

فبعد 7 ساعات على انتخابها، اضطرت إلى الاستقالة من دون أن تكون قد تولت مهامها رسميا؛ بعد هزيمة بشأن موازنتها وانسحاب وزراء من حزب داعم للبيئة من الحكومة. وبعد 4 أيام، انتخبها البرلمان مجددا رئيسة للوزراء.

الدانمارك

بعدما فازت في الانتخابات التشريعية، شكلت زعيمة الاشتراكيين-الديمقراطيين ميتي فريديريكسن حكومتها في يونيو/حزيران 2019، لتصبح في سن 41 عاما أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد.

فنلندا

أصبحت الاشتراكية-الديمقراطية سانا ماران في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2019 في سن 34 عاما أصغر رئيسة حكومة تتولى مثل هذا المنصب في العالم.

آيسلندا

أصبحت كاترين ياكوبسدوتير في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ثاني امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء.

إستونيا

أصبحت كايا كالاس في يناير/كانون الثاني 2021 أول رئيسة حكومة في إستونيا. سبقها والدها سيم كالاس في منصب رئيس الوزراء (2002-2004).

ليتوانيا

تتولى المستقلة أنغريدا سيمونيتي منصب رئيسة الوزراء منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، إثر تعيينها من قبل حزب المحافظين بعد الانتخابات التشريعية.

سلوفاكيا

تولت المحامية الليبرالية والناشطة في محاربة الفساد سوزانا كابوتوفا مهامها في 15 يونيو/حزيران 2019، لتصبح أول امرأة تفوز بالرئاسة السلوفاكية.

المجر

أصبحت كاتالين نوفاك في مارس/آذار أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد، وهو منصب فخري في المجر.

جورجيا

الدبلوماسية الفرنسية السابقة سالومي زورابيشفيلي التي انتخبت في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 هي أول امرأة تتولى الرئاسة في جورجيا.

صربيا

عُيّنت آنا برنابيتش، وهي امرأة مثلية علنا، في يونيو/حزيران 2017 رئيسة للوزراء، في قرار تاريخي في هذا البلد التقليدي، ثم مددت مهامها مرتين.

كوسوفو

انتخبت الخبيرة القانونية الإصلاحية فيوسا عثماني رئيسة في أبريل/نيسان 2021.

مولدوفا

انتخبت مايا ساندو في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في مولدوفا حيث تشغل امرأة أيضا منصب رئيسة الوزراء هي ناتاليا غافريليتا.