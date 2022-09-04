بمشاركة دولتين نوويتين وأخريين عربيتين.. روسيا تواصل مناورتها العسكرية الكبرى "الشرق 2022"

تتواصل في أقصى الشرق الروسي المناورات العسكرية الضخمة التي تشارك فيها 13 دولة إلى جانب روسيا، في مقدمتها الهند والصين.

وشهدت المناورات -التي تحمل اسم "فوستوك (الشرق) 2022"- تدريبات مشتركة للسفن الحربية في بحر اليابان حاكت التصدي لمجموعة سفن تكتيكية لعدو مفترض، كما حلقت قاذفة إستراتيجية بعيدة المدى لساعات في إطار كشف جاهزية وحدات الدفاع الجوي المشاركة في التدريبات.

وتستمر المناورات التي تجري في أرض للتدريب العسكري شرق سيبيريا والشرق الأقصى الروسي إضافة إلى بحر اليابان، حتى 7 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة أكثر من 50 ألف عسكري و60 سفينة حربية و140 طائرة.

ووفق بيانات روسية سابقة، يشارك في المناورات كل من: أذربيجان، والجزائر، وأرمينيا، وبيلاروسيا، والهند، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، ولاوس، ومنغوليا، ونيكاراغوا، وسوريا، وطاجيكستان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية قبيل انطلاق المناورات إن التدريب -الذي يقام بعد مرور أكثر من 6 أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية- يهدف إلى ضمان الأمن العسكري لروسيا وحلفائها.