إصابة جنود إسرائيليين في إطلاق نار على حافلة في غور الأردن

أصيب 6 من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في عملية إطلاق نار على حافلة في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ضمن المصابين حالة خطرة، كما أصيب مستوطن في الهجوم.

وعقب العملية اقتحمت قوات الاحتلال "خربة عاطوف"، في منطقة "طمون" القريبة من موقع إطلاق النار، بحثا عن منفذي الهجوم.

وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن قوات الأمن لاحقت وألقت القبض بسرعة على المشتبه بهم في تنفيذ عملية إطلاق النار، وأضاف أنه سيجري تكثيف العمل مقابل ما سماه "الإرهاب" في الضفة الغربية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى هذه الساعة.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنه ألقي القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة، وتجري ملاحقة اثنين آخرين، وذكر بيان لجيش الاحتلال أن قوات كبيرة هرعت إلى المكان، وجرى القبض على المشتبه بتنفيذهم العملية و"بحوزتهم وسائل قتالية، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الشاباك" (جهاز الأمن العام الإسرائيلي).

حيثيات الهجوم

وقالت مراسلة الجزيرة بالضفة جيفارا البديري إن وحدات من قوات الاحتلال تمشط المنطقة بحثا عن منفذي العملية، بعد إغلاقها شوارع عدة، وأوضحت أن سيارة فلسطينية كانت تقل مواطنين اثنين أو ثلاثة، ويبدو أنهم كانوا يحملون معهم زجاجات حارقة أدت إلى اشتعال النار في السيارة.

وأشارت المراسلة إلى أن الحادث وقع في شارع يوصف بأنه الأسوأ من حيث حجم التمييز العنصري الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين.

ومن جانب آخر قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بالإضافة إلى إطلاق النار، ألقى المهاجمون زجاجات حارقة على الحافلة، لافتة إلى أن الهجوم وقع على الطريق السريع رقم 578 في غور الأردن.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن التحقيق الأولي أفاد بإطلاق النار من سيارة عابرة مرت بجوار الحافلة، وتابعت "يجرى التحقيق في احتمال قيام المنفذين بإضرام النار في سيارتهما، وفرارهما بسيارة أخرى كانت تنتظرهما".

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة عاطوف في منطقة طمون القريبة من موقع إطلاق النار، وذلك للبحث عن المنفذين.

وأوردت وسائل إعلام فلسطينية أن تعزيزات عسكرية إسرائيلية تتجه نحو حاجز الحمرا في منطقة الأغوار.

وعقب الهجوم، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نبارك عملية الأغوار البطولية، ونؤكد أن مقاومة شعبنا ممتدة وعصية على الكسر" وأضافت أنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وتؤكد من جديد عزم شعبنا على مواصلة طريق المقاومة والتحدي".