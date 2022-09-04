عاجل| نائب رئيس الوزراء الروسي: لا نستبعد استمرار ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الخارجية ولا يمكن التنبؤ بأي شيء
4/9/2022-|آخر تحديث: 4/9/202203:23 PM (مكة المكرمة)
الكرملين: مسؤولية توقف عمل خط نورد ستريم 1 تقع على الساسة الأوروبيين
نائب رئيس الوزراء الروسي: على شركة سيمنز تنفيذ شروط العقد وصيانة التوربين حتى يعود خط نورد ستريم 1 للعمل
نائب رئيس الوزراء الروسي: لا نستبعد استمرار ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الخارجية ولا يمكن التنبؤ بأي شيء
نائب رئيس الوزراء الروسي: تصدير الغاز المضمون بأسعار معقولة يمثل ميزة تنافسية لروسيا
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: ألمانيا تتصرف كعدو لروسيا بإعلانها الحرب الهجينة ضد موسكو
المصدر : الجزيرة