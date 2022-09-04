عاجل| نائب رئيس الوزراء الروسي: لا نستبعد استمرار ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الخارجية ولا يمكن التنبؤ بأي شيء

الكرملين: مسؤولية توقف عمل خط نورد ستريم 1 تقع على الساسة الأوروبيين

نائب رئيس الوزراء الروسي: على شركة سيمنز تنفيذ شروط العقد وصيانة التوربين حتى يعود خط نورد ستريم 1 للعمل

نائب رئيس الوزراء الروسي: لا نستبعد استمرار ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الخارجية ولا يمكن التنبؤ بأي شيء

نائب رئيس الوزراء الروسي: تصدير الغاز المضمون بأسعار معقولة يمثل ميزة تنافسية لروسيا

نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي: ألمانيا تتصرف كعدو لروسيا بإعلانها الحرب الهجينة ضد موسكو