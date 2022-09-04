روسيا تحبط هجوما جويا على محطة زاباروجيا النووية وأوكرانيا تقصف قواتها بالجبهة الجنوبية

أعلنت روسيا اليوم الأحد أنها أحبطت هجوما جويا على محطة زاباروجيا النووية التي تسيطر عليها قواتها في جنوب شرقي أوكرانيا، في حين قالت كييف إنها نفذت سلسلة من الغارات الجوية على مواقع عسكرية روسية في الجبهة الجنوبية.

فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أحبطت هجوما أوكرانيا بـ8 طائرات مسيّرة على محطة زاباروجيا النووية.

ويأتي الإعلان عن إحباط الهجوم الأوكراني وسط اتهامات متبادلة بين كييف وموسكو باستهداف المحطة النووية الأكبر من حيث نوعها في أوروبا، مما يثير مخاوف من كارثة نووية.

وللمرة الأولى منذ تصاعد التوتر حول المحطة، أعلن الجيش الأوكراني مساء أول أمس الجمعة أنه قصف قاعدة روسية في مدينة إنيرغودار التي تضم هذه المنشأة النووية.

في غضون ذلك، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إن محطة زاباروجيا النووية فصلت عن آخر خط يربطها بشبكة الكهرباء الأوكرانية، وباتت تشتغل على خط الاحتياط.

وأضافت الوكالة الدولية أن مفاعلا واحدا لا يزال يعمل داخل المحطة وينتج الكهرباء للتبريد ومهام أخرى أساسية للسلامة ولبعض المنازل والمصانع.

يذكر أن محطة زاباروجيا تضم 6 مفاعلات نووية توفر نحو 20% من إجمالي الكهرباء في أوكرانيا وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 5700 ميغاوات.

وكان مدير الوكالة الذرية رافائيل غروسي قال أمس إنه سيصدر تقريرا بداية الأسبوع المقبل بشأن أوضاع السلامة والأمن في المحطة النووية، مشيرا إلى أن الجانبين الأوكراني والروسي اتفقا على وجود اثنين من خبراء الوكالة في المحطة بصورة دائمة.

قصف وغارات

وفي التطورات الميدانية، أعلنت قيادة منطقة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني أن مقاتلاتها شنت أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الروسية ومخازن ذخيرة ووسائل النقل وحققت إصابات.

وفي نفس الجبهة، تحدث الجيش الأوكراني عن تدمير معبر تستخدمه القوات الروسية قرب مدينة بيريسلاف، ومستودع ذخيرة روسي في منطقة باشتان بمقاطعة ميكولايف (جنوب)، مشيرا إلى مقتل نحو 140 روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أعلن أن القوات الروسية قصفت مواقع على طول خط جبهة القتال في منطقة ميكولايف، مشيرا إلى أن القصف طال كذلك 7 بلدات تقع بالقرب من خط المواجهة بين الطرفين.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "إس-25" (S-25) في مقاطعة ميكولايف، وأضافت أن القوات الأوكرانية أخفقت في التمركز على محور "ميكولايف- كريفوي روغ"، وتكبدت خسائر كبيرة خلال اليوم الماضي.

وتابعت الوزارة أن قواتها تمكنت خلال المعارك التي دارت بهذه المنطقة من تدمير عشرات الآليات بينها 4 مدرعات "برادلي" أميركية الصنع، وقتلت نحو 150 جنديا أوكرانيا.

وتشهد الجبهة الجنوبية تصعيدا للهجمات الأوكرانية، خاصة في مقاطعة خيرسون التي سيطرت القوات الروسية على أجزاء منها في بداية الحرب التي اندلعت في 24 فبراير/شباط الماضي.

وفي عمليات متزامنة، قال حاكم الإدارة العسكرية الأوكرانية لمقاطعة دنيبرو (وسط) إن القوات الروسية قصفت مدينة نيكوبول عند ضفة نهر دنيبرو المقابلة لمحطة زاباروجيا النووية بصواريخ "غراد" وقذائف المدفعية؛ مما ألحق أضرارا بالمباني السكنية.

وفي إقليم دونباس شرقا، تتواصل المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في عدة محاور بمنطقة دونيتسك، وذلك وسط قصف روسي استهدف مدنا بينها كراماتورسك، وفقا للسلطات المحلية الأوكرانية. كما تجدد القصف الروسي على مدينة خاركيف (شمال شرق)، وفق سلطات المقاطعة.

مساعدات إضافية

على صعيد آخر، توقع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم تخصيص 5 مليارات يورو ضمن حزمة مساعدات مالية إضافية من الاتحاد الأوروبي لدعم قوات بلاده واقتصادها.

وبدأ شميهال اليوم زيارة لبرلين، حيث كان في استقباله المستشار الألماني أولف شولتز.

وكانت ألمانيا تعهدت بتقديم 200 مليون يورو إضافية لتمويل برامج مساعدة النازحين في أوكرانيا، كما أنها قدمت مساعدات عسكرية لكييف.

وتقدر منظمة الهجرة الدولية عدد النازحين في أوكرانيا منذ بداية الحرب بنحو 7 ملايين نازح.