أكسيوس: الجيش الإسرائيلي يتأهب لنشر الاستنتاجات النهائية بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة

نقل مراسل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي باراك رافيد عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي يعتزم نشر الاستنتاجات النهائية للتحقيق العملياتي في قضية مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة يوم غد الاثنين.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية المرتقبة بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على مقتل الزميلة شيرين يوم 11 مايو/أيار الماضي خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية).

وظل الجيش الإسرائيلي يرفض تحمل مسؤولية مقتل أبو عاقلة، وكان ادّعى في البداية أنها قتلت برصاص مسلحين فلسطينيين.

ولكنّ تقييما للمنسق الأمني الأميركي خلص إلى أن إطلاق نار إسرائيلي "غير متعمد" ربما يكون مسؤولا عن مقتل شيرين.

تنديد فلسطيني

وندّد الفلسطينيون بهذا التقييم، متهمين واشنطن بالانحياز لإسرائيل، في حين تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في يوليو/تموز الماضي بقيام الولايات المتحدة بدورها من أجل دعم تحقيق مستقل في مقتل مراسلة الجزيرة، كما دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمحاسبة المسؤولين عن قتل شيرين.

وأكدت 6 تحقيقات ميدانية، بينها 4 لوسائل إعلام أميركية مرموقة، أن النيران التي قتلت شيرين أطلقت حيث كانت توجد قوات الاحتلال في جنين.

وكان تحقيق للجزيرة كشف عن صورة الرصاصة التي اغتيلت بها الراحلة، وأشار خبراء عسكريون إلى أن الرصاص المستخدم من النوع الخارق للدروع.