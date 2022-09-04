شاهد- شاب أميركي يقود بجنون طائرة مسروقة ويهدد بتحطيمها في مركز تجاري

أثار تحليق طائرة صغيرة في سماء ولاية ميسيسبي الأميركية لأكثر من 5 ساعات الذعر، بعد تهديد قائدها الشاب بالاصطدام بأحد محلات سلسلة وول مارت (Walmart) الشهيرة، قبل أن يهبط في أحد الحقول القريبة ويتم القبض عليه.

وقالت الشرطة -في بيان لها على فيسبوك- إنها تلقت إخطارًا بأن الطيار يدور فوق مدينة توبيلو، ويهدد بالاصطدام بمتجر وول مارت بطائرته.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP — City King (@CityKing_Gank_) September 3, 2022

وأفاد البيان بأن الشرطة نسقت مع المتجر لإخلائه وتفريق المواطنين من المكان، تفاديًا لتنفيذ التهديد والاصطدام بالمتجر، وأوصت الشرطة المواطنين بتجنب المنطقة لحين حل الأمر.

ولاحقا، نقلت وكالة أسوشيتد برس الأميركية عن جون كواكا قائد شرطة مدينة توبيلو، قوله إن الشاب كوري واين باترسون، سرق طائرة من طراز بيتشكرافت كينغ إير من مطار توبيلو الإقليمي، وأقلع في وقت مبكر السبت، واتصل برقم 911 مهددا بتحطيمها.

وأضاف كواكا -في مؤتمر صحفي- "لم تكن لدى باترسون رخصة طيران، إلا أنه كان على دراية بطريقة إقلاع الطائرات، حيث عمل في شركة توبيلو لتزويد الطائرات بالوقود، مما أتاح له الوصول إليها".

وتحدثت الشرطة إلى باترسون وأقنعته بعدم تنفيذ التهديد، والهبوط في المطار، لكن لم تكن لدى باترسون خبرة في الهبوط، لذلك حاول طيار آخر مساعدته عن بعد، لتهبط الطائرة بسلام في النهاية، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح المسؤول الأمني أنه تم "توجيه تهمة السرقة والتهديد الإرهابي لباترسون".

مسار جنوني

وتظهر بيانات موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar24) لتتبع الطائرة أنها استمرت في الدوران بشكل عشوائي حول المدينة على ارتفاع منخفض، قبل أن ينقطع التتبع تمامًا.

بدوره، أعلن تيت ريفز حاكم ولاية ميسيسبي -عبر حسابه على تويتر- أن الطائرة هبطت في أحد الحقوق القريبة من المدينة بعد أن حلقت لأكثر من 5 ساعات في الجو، دون وقوع أي إصابات.

رسالة اعتذار

بدوره، قال تود جوردان رئيس بلدية توبيلو، إنه يأمل في أن يحصل باترسون على المساعدة التي يحتاجها، إذ يبدو أنه لم يكن ينوي إيذاء نفسه أو الآخرين، وذلك في الساعات التي تلت التهديد الأولي.

وكتب باترسون على صفحته في فيسبوك رسالة وداع في حوالي الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، قال فيها "أعتذر للجميع، لم أرغب في إيذاء أي شخص، أنا أحب والدي وأختي، هذه ليست غلطتكما، وداعا".