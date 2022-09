شاهد- شاب أميركي يقود بجنون طائرة مسروقة ويهدد بتحطيمها في مركز تجاري

أثار تحليق طائرة صغيرة في سماء ولاية ميسيسبي الأميركية لأكثر من 5 ساعات الذعر، بعد تهديد قائدها الشاب بالاصطدام بأحد محلات سلسلة وول مارت (Walmart) الشهيرة، قبل أن يهبط في أحد الحقول القريبة ويتم القبض عليه.

وقالت الشرطة -في بيان لها على فيسبوك- إنها تلقت إخطارًا بأن الطيار يدور فوق مدينة توبيلو، ويهدد بالاصطدام بمتجر وول مارت بطائرته.

Currently we have a 29yr old who stole this plane & is threatening to crash it into something. Polices ,ambulances ,& fire trucks are everywhere. Everything is shutdown rn pic.twitter.com/AzebdIa3tP

— City King (@CityKing_Gank_) September 3, 2022