شهدت قرية صغيرة تابعة لمحافظة المنوفية بشمال القاهرة جريمة قتل بحق فتاة تبلغ من العمر 19 عاما على يد شاب رفضت الارتباط به، فتربص بها وقتلها بطلقة في الظهر أمام منزلها، في واقعة تذكّر بجريمة قتل الطالبة نيرة أشرف طعنا وذبحا في يونيو/حزيران الماضي.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحف محلية مصرية، فقد وقعت الجريمة في قرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وراحت ضحيتها أماني عبد الكريم الجزار، على يد شاب يدعى أحمد فتحي عميرة (29 عاما) من القرية نفسها، بعدما رفضت الارتباط به.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن عدد من أهالي القرية قولهم إن الفتاة طالبة بالفرقة الثالثة في كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، ويعمل والدها مدرّسا، وإن المتهم حاصل على دبلوم، ويسكن في شارع القتيلة، وسبق أن تقدم لها ورفضته الأسرة، لأنها ما زالت طالبة جامعية، فضلا عن كون المتهم لم يكمل تعليمه.

وعن تفاصيل الجريمة، ذكر شهود عيان أن المتهم أطلق النار من سلاح ناري خرطوش على الفتاة من الخلف أمام منزلها، فأدى ذلك إلى سقوطها قتيله في الحال، حيث حاول الأهالي إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى بركة السبع، وفرّ المتهم هاربا، قبل أن تعثر قوات الأمن على جثته في وقت لاحق.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد "العثور على جثمان قاتل إحدى الفتيات بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية، حيث تبين أنه قتل نفسه بنفس السلاح المستخدم، وذلك بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا".

المتهم بقتل #فتاة_المنوفية يتخلص من حياته بنفس السلاحhttps://t.co/PC0dgClwMW — اليوم السابع (@youm7) September 4, 2022

وأكد عدد من أهالي القرية أن هناك صلة قرابة تجمع بين المتهم وأسرة المجني عليها، وأن المتهم كان تقدم لخطبتها إلا أن أسرتها رفضت ارتباطها به لسوء سلوكه.

غير أن أفرادا من أسرة الضحية قالوا -في تصريحات لموقع مصراوي– إن المتهم طالما حاول اعتراض ابنتهم بالمعاكسات وطلب الزواج، لكنه لم يكن جدّيًا لذا لم يتقدم لخطبتها باصطحاب أسرته ودخول منزل الضحية مُطلقًا.

وأضافت الأسرة أن الضحية اشتكت من مضايقات الشاب مرارًا، وبعد خروجها أمس السبت من المنزل قاصدة "المخبز" لدفع ثمن الخبز، وعقب عودتها وأثناء دخول المنزل باغتها بطلقة من سلاح ناري تسبّبت في وفاتها.

وتجمع عشرات من أهالي القرية أمام المستشفى، انتظارا لخروج جثمان أماني، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية، في حين كثفت قوات الأمن بالمنوفية من جهودها لضبط المتهم الهارب، قبل أن تعثر لاحقا على جثته.

رفضت طلب الزواج فأطلق عليها النار أمام منزلها.. أماني ضحية جديدة في المنوفية pic.twitter.com/DNrjjzVj9E — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) September 4, 2022

وتعيد هذه الجريمة إلى الأذهان حادثة مقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها الذي طعنها وذبحها بالسكين، في يونيو/حزيران الماضي، وأثارت صدمة في مصر والعالم العربي، بعد تداول لقطات مصورة للحظة وقوعها.

وفي حادثة مشابهة، وبعد أقل من شهرين من مقتل نيرة، تعرضت سلمى بهجت (20 عاما) للطعن 15 مرة على الأقل في محافظة الشرقية (شمال القاهرة)، واتُّهم زميل لها بقتلها بعد أن رفضت عرض زواجه.