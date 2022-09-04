سقوط مروحية عسكرية للنظام السوري وسط حماة ومقتل طاقمها

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية اليوم الأحد عن مصدر عسكري قوله إن مروحية تابعة لجيش النظام سقطت شمال شرق مدينة حماة (وسط سوريا) خلال مهمة تدريبية، مما أدى إلى مقتل طاقمها.

وأضاف المصدر العسكري أن المروحية سقطت جراء عطل فني، وذكرت مواقع إعلامية موالية لدمشق أن المروحية سقطت بين الأبنية المدنية في حماة، مما أدى إلى مقتل 3 من الجنود كانوا على متنها، إضافة إلى إحداث أضرار مادية في مكان سقوطها.

وقالت مواقع موالية للنظام السوري إنه لم تسجل إصابات في صفوف المدنيين جراء الحادث، ونشرت تلك المواقع صورا تظهر دخانا بين المباني جراء تحطم المروحية، وحطام الطائرة وعمل أفراد الدفاع المدني.