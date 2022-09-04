بكين تكشف عن تدريبات جوية لتنفيذ عمليات واسعة النطاق وتايوان ترصد تحركات صينية جديدة

أفادت الإذاعة العسكرية الصينية اليوم الأحد بأن سلاح الجو في المسرح الجنوبي نظم مؤخرا تدريبات على هجوم بالذخيرة الحية في بحر جنوب الصين، وذلك وسط توترات مستمرة في مضيق تايوان.

ونشر حساب الإذاعة عبر منصة "ويبو" (Weibo) مشاهد قال إنها من التدريبات التي لم يتحدد موعد إجرائها بالضبط، وقد استخدمت فيها مقاتلات متعددة الأنواع لتنفيذ عمليات واسعة النطاق بأنواع متعددة من القنابل للتدريب على الهجوم على أهداف بحرية-أرضية، وتحسين القدرة القتالية للوحدة بشكل فعال.

وكانت القوات الصينية نفذت الشهر الماضي مناورات وُصفت بأنها الأكبر قرب تايوان، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 5 سفن و7 طائرات صينية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة، كما رصدت تحليق 3 طائرات في الجزء الشرقي من الخط المتوسط لمضيق تايوان.





وكانت الوزارة قد قالت إنه تم الإبلاغ أخيرا عن طائرات مسيّرة من الصين مجهولة الهوية تحوم فوق الثكنات في "كينمن".

وقال حساب الوزارة في تويتر إن الجيش التايواني نشر أجهزة تشويش مضادة للطائرات المسيرة، وأعطى إذنا لجنوده بإطلاق طلقات تحذيرية، كإجراء مضاد لمواجهة مضايقات الصين.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التايوانية إن استبعاد تايوان من الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة يعيق جهدا عالميا حقيقيا.

وأضافت الخارجية التايوانية -في تغريدة على حسابها في تويتر- إن تايوان تستحق وصولا متساويا إلى الأمم المتحدة، لتقديم المزيد من المساهمات.