بتهم التجسس والقتل.. وزارة الداخلية في غزة تنفذ الإعدام بحق 5 فلسطينيين

نفذت وزارة الداخلية في قطاع غزة أحكاما قضائية بالإعدام بحق 5 أشخاص، اثنان منهم أُدينا بالتخابر مع الاحتلال، أما الثلاثة الآخرون فأدينوا بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم إن الوزارة ستواصل القيام بمسؤولياتها وواجبها في تطبيق القانون، من أجل صون وحماية الأمن والسلم المجتمعي.

وجاء في البيان أن أحكام الإعدام نُفّذت "بعد استنفاد درجات التقاضي كافة، وأصبحت الأحكام نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، بعد أن مُنح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم بحسب إجراءات التقاضي".

ستواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني القيام بمسؤلياتها وواجبها في تطبيق القانون من أجل صون وحماية الأمن والسلم المجتمعي. — إياد البزم (@bozum) September 4, 2022

ونشرت الوزارة الأحرف الأولى وتواريخ ميلاد الخمسة من دون الكشف عن هوياتهم بالكامل.

وحسب البيان، فإن أحد المدانَين بـ"التخابر" مولود في عام 1968 من مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وأدين بتزويد إسرائيل في عام 1991 بـ"معلومات عن رجال المقاومة وأماكن إقامتهم… ومعلومات عن موقع منصات إطلاق الصواريخ"، وقد أعدم "شنقا".

أما الثاني فمولود في عام 1978، وأدين بتزويد إسرائيل في عام 2001 بمعلومات استخباراتية "أدت إلى استهداف واستشهاد مواطنين" على يد إسرائيل، وأعدم "رميا بالرصاص"، حسب البيان.

وأضاف البيان أن الثلاثة الآخرين "أدينو بارتكاب جرائم قتل على خلفية جنائية".

وهذه أولى عمليات الإعدام التي تنفذ منذ عام 2017، حين أُعدم 3 فلسطينيين في ذلك الوقت بتهمة التورط في اغتيال القيادي في حماس مازن فقها بـ4 رصاصات قرب منزله في مدينة غزة.