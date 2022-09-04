الصدر يدعو لاستبعاد سرايا السلام والحشد الشعبي من تأمين "أربعينية الحسين" بكربلاء

دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر القوات الأمنية في محافظة كربلاء لتحمل مسؤولية تأمين زيارة دينية شيعية مرتقبة بعيدا عن أي قوة مسلحة أخرى، ومن ضمنها فصيله المسلح "سرايا السلام" وقوات الحشد الشعبي.

وقال الصدر -في تغريدة- إن على جميع العراقيين التحلي بضبط النفس والابتعاد عن الاحتكاك والتعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع ما سماه شعارات حزبية أو مليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية، حفاظا على سلامة الزوار والأماكن المقدسة.

وأضاف أن دعوته هذه "لا تعني أن يجتمع مع الفاسدين تحت خيمة الحسين، بل إن الغاية هي إبعاد الأذى عن الزائرين خلال أربعينية الحسين في محافظة كربلاء (جنوب) التي تصادف 16 سبتمبر/أيلول الجاري".

من جانبه، قال وزير الداخلية عثمان الغانمي إن مخرجات الاجتماع الخاص بالزيارة الأربعينية "تعزز بجهود خدمية ساندة من عدة وزارات"، مشددا على "عدم السماح بأي سلوك يعكر صفو الزيارة".

وتعتبر "الأربعينية" من أهم المناسبات لدى الشيعة، وتخرج مواكب رمزية للعزاء ويتوافد مئات الآلاف من كافة أنحاء العالم إلى كربلاء، لزيارة مرقد الحسين، ويأتي الكثير منهم سيرا على الأقدام.

وفي 29 أغسطس/آب الماضي، اندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.