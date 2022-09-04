الأردن.. انطلاق مناورات "الأسد المتأهب" بمشاركة قوات من 27 دولة

انطلقت في الأردن اليوم الأحد مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى منتصف الشهر الحالي بمشاركة 27 دولة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتتخللها عمليات لمكافحة الإرهاب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل.

وقال الجيش الأردني في بيان إن هذه الدورة العاشرة من التدريبات تهدف إلى "العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير القدرات الأمنية، والتعاون بين أجهزة ومؤسسات الدول المختلفة للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية".

وأضاف البيان أن التدريبات صممت على سيناريوهات تحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع، ومنها خطر الإرهاب، وكذلك التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع.

وأكد البيان أنه سيتم خلال التمرين عقد العديد من اللقاءات والندوات التي ستجمع كبار القادة والشخصيات العسكرية، بهدف مناقشة أهم المشاكل والمعضلات التي تواجه العالم على الصعيد الأمني وكيفية معالجتها.

وتشارك في هذه المناورات، حسب البيان، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والنرويج وكازاخستان والنمسا والسويد وقبرص وكينيا واليونان وبولندا وبلجيكا وباكستان وأستراليا والسعودية والعراق ولبنان والإمارات والبحرين والكويت وعمان والمغرب، إضافة إلى الأردن.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مدير الإعلام العسكري الأردني مصطفى الحياري والمتحدث باسم القوات الأميركية المشاركة العقيد سميث، قال الحياري إن عدد القوات المشاركة في التدريب العسكري 4300 عسكري وألف مدني، معتبرا أن هذا التنوع يُعطي بعدا أعمق للتمرين.

واعتبر الحياري أنه لا تستطيع أي دولة مواجهة التهديدات بمفردها، حتى الدول العظمى.

وينفذ تمرين "الأسد المتأهب" على أراضي الأردن منذ عام 2011 في مختلف ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة، وعدد من مدارس ومراكز التدريب، بمشاركة واسعة من مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مشاركين من المؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والوزارات والأجهزة الأمنية.