طهران تؤكد أن المباحثات مع الرياض مستمرة لإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه يمكن بدء مفاوضات مع السعودية على مستوى سياسي وعلني، موضحا أن المباحثات ستستمر للوصول إلى إعادة العلاقات لوضعها الطبيعي.

وأضاف عبد اللهيان -في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية- أن كل ما اتفق عليه في الجولات الخمس من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد يجب أن يُفعّل ويُنفذ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ بعض ما اتفق عليه في المفاوضات بينما لم ينفذ البعض الآخر، على حد قوله.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن المباحثات ستستمر مع السعودية وفق الشروط للوصول إلى نقطة إعادة العلاقات لحالتها الطبيعية.

وقال عبد اللهيان إن بلاده ستكون مرحبة عندما تكون السعودية مستعدة لإعادة فتح سفارتها في طهران، وإعادة العلاقات لحالتها الطبيعية.

وسبق أن أوضحت طهران أنه ليس لديها أي شروط مسبقة في المحادثات مع السعودية، حيث قال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني -في إفادة صحفية أسبوعية- إن بلاده "ستردّ بشكل مناسب على أي عمل بنّاء من جانب السعودية"، حسب ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال" المحلي.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي، قال الشهر الماضي إن الحوار مع السعودية وصل إلى مرحلة إعادة العلاقات الدبلوماسية.