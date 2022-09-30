عشرات الآلاف يؤدون صلاة الغائب على الشيخ القرضاوي في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الغائب على الشيخ يوسف القرضاوي بعد انتهاء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح في خطبة الجمعة "لقد فقدت الأمة الإسلامية واحدا من علمائها الأجلاء، مجتهدا، مجددا رائدا في العلم، أزهريا ثابتا مدافعا عن الحق وأهله، إنه الشيخ الدكتور العلاّمة يوسف القرضاوي، المؤسس للاتحاد العام لعلماء المسلمين".

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيه أداء صلاة الغائب على الشيخ القرضاوي في المسجد الأقصى.

وأعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وفاة مؤسسه الشيخ يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما يوم الاثنين الماضي ودفن في الدوحة الثلاثاء السابق.

ويعد الشيخ القرضاوي أحد أعلام الإسلام البارزين في العصر الحاضر، إذ قضى حياته بين ميادين العلم والدعوة والعمل.

ووصف سرندح أثناء خطبته القرضاوي بـ"أيقونة هذا العصر في العلم والاجتهاد"، وأن المسجد الأقصى كان حاضرا في وجدانه ومدافعا عن قدسيته.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قالت إن نحو 45 ألفا شاركوا في صلاة الجمعة في المسجد.

وانتشرت قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى، ولكن دون تسجيل اشتباكات.

وكان العشرات من الفلسطينيين قد نظّموا وقفة بعد انتهاء الصلاة بالمسجد، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في مجمل الأراضي الفلسطينية وتضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.