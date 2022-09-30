في آخر مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات البرازيلية.. لولا وبولسونارو يتراشقان بالشتائم والاتهامات

تراشق الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو ومنافسه الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا بالشتائم والاتهامات، في آخر مناظرة تلفزيونية بينهما قبل انتخابات الرئاسة المقررة بعد غد الأحد.

وفي هذه المناظرة، وهي الثالثة التي تنظمها شبكة "غلوبو" (TV Globo) وتابعها عشرات الملايين من البرازيليين، وصف بولسونارو منافسه لولا بأنه "رئيس عصابة إجرامية" كانت تدير "حكومة من اللصوص" خلال ولايتيه الرئاسيتين بين عامي 2003 و2011.

كما وصف الرئيس "اليميني المتطرف" خصمه اليساري بأنه "كاذب وسجين سابق وخائن للوطن!".

وكان يشير بذلك إلى سجن لولا لمدة 18 شهرا عامي 2018 و2019 في إطار قضية فساد شركة بتروباس التي سميت "غسل السيارات" قبل أن يتم نقض الحكم الصادر بحقه ويستعيد حقوقه السياسية.

شبهات اختلاس

ورد لولا على بولسونارو بالقول "الشعب سيعيدك لبيتك في 2 أكتوبر/تشرين الأول" كما وصفه بأنه "كاذب ووقح" واتهمه بالفساد، قائلا إن حكومة الرئيس المنتهية ولايته تسترت على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال جائحة كورونا التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف مواطن.

وقال لولا متابعا هجومه على بولسونارو "كيف يمكنك النظر في المرآة ونحن نرى ما حدث في عهد حكومتك؟" مستشهدا على وجه الخصوص بفضيحة في وزارة التربية والتعليم وشبهات بالاختلاس التي طالت الابن الأكبر للرئيس (فلافيو بولسونارو).

وأثناء المناظرة التلفزيونية، فقد الرئيس الحالي أعصابه مرارا واضطر المقدم إلى تهدئته.

وبدأت المناظرة ساخنة منذ الدقائق الأولى بتبادل خطاب سادته لغة الكراهية بين المرشحين بانتخابات هي الأكثر استقطابا في البلاد منذ عقود.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن مرشح حزب العمال (لولا) لا يزال يتقدم بفارق 14 نقطة على مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي (بولسونارو) وقد يفوز بالانتخابات منذ الجولة الأولى.