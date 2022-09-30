مقتل قائد شرطة مقديشو في تفجير استهدف موكبه

أفادت مصادر أمنية في الحكومة الصومالية بمقتل قائد شرطة مقديشو فرحان محمود قّرُولِي واثنين من مرافقيه في تفجير استهدفه اليوم الجمعة، في قرية "بُولُو كُونْتُو"، على بعد نحو 40 كيلومترا شمال غرب العاصمة.

وأضافت المصادر أن لغما أرضيا زُرع انفجر أثناء مرور المسؤول الأمني الذي كان يقوم بزيارة إلى المنطقة، بعد أن استعادت القوات الحكومية قرى عدة من يد حركة الشباب المجاهدين.

وكان فرحان قد نجا عدة مرات من محاولات اغتيال تبنّتها حركة الشباب.

وتخوض حركة الشباب معارك مع مليشيات مسلحة تدعمها القوات الصومالية في مناطق بوسط الصومال وجنوبه، ومؤخرا نفذت الحركة هجوما داميا على فندق في مقديشو، كما فجّر أحد عناصرها نفسه داخل قاعدة عسكرية قرب العاصمة وأسفر ذلك عن مقتل شخص وإصابة عشرات آخرين.