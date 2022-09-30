حاصرتها من كل جانب.. سيدة يمنية توثق لحظات نجاتها من السيول

وثّقت ناشطة يمنية عبر الفيديو مغامرة نجاتها من السيول الجارفة التي باغتتها عندما كانت مع عائلتها في إحدى الطرق البديلة للطريق الرئيسي في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقالت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري، في تغريدة أرفقتها بالفيديو المنشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "نجانا الله عصر اليوم، أنا وأسرتي من غرق بالسيارة في لحج، بسبب السيول المتدفقة على المنطقة".

نجانا الله عصر اليوم أني واسرتي من غرق بالسيارة في سائلة #المقاطرة #لحج بسبب السيول المتدفقة على المنطقة، وهو الطريق البديل الذي نضطر لمروره بين تعز وعدن(كان الوقت ساعتين واصبح ٨ ساعات)،بسبب الحصار وقطع الطرق الرئيسيه الصالحة للسيارات،وانتظرنا توقف السيل ثلاث ساعات لنكمل المشوار pic.twitter.com/q7sO7oGbcx — إشراق المقطري (@EshraqAlmaqtari) September 29, 2022

وبيّنت أن هذا الطريق البديل الذي يضطر السكان للمرور عبره للتنقل بين عدن وتعز يستغرق فترة زمنية أطول، بسبب الحصار وقطع الطريق الرئيسي اليي يسهل حركة المركبات، مشيرة إلى أنهم اضطروا للانتظار 3 ساعات حتى تتوقف السيول لإكمال المسير.

وعلقت الحقوقية ندى الدوسري، في تغريدة على تويتر بالقول "إليكم مدى خطورة السفر بالطريقة الوحيدة داخل وخارج مدينة تعز، حصل الحوثيون على كل ما يريدون من هدنة الأمم المتحدة، لكنهم ما زالوا يرفضون فتح الطرق ويحاصرون المدينة منذ عام 2015".

Here is how dangerous it is to travel on the only way in & out of Taiz. Houthis got everything they wanted from the UN truce, yet they still refuse to open Taiz roads. The rebels have been besieging the city since 2015. #Yemen https://t.co/mLZRlCKgZn — Nadwa Dawsari (@Ndawsari) September 30, 2022

ورأى مغردون أن الحصار المفروض على محافظة تعز ضاعف معاناة سكانها، معتبرين أن هذه الطرق تفرض على المسافرين المجازفة وبشكل مخيف، ونصحوا الكثيرين بعدم التهور في الطرق والممرات البديلة.

الحمد لله على سلامتكم ا.إشراق وضع أصبح مستحيل الى متى الوجع والى متى سيظل الوضع بهذا الشكل المرعب لم أعد أجد اجابة https://t.co/9zitTwQ76z — د.أسما راجح.اعلامية يمنية (@asma_rageh) September 29, 2022

وتعاني مدينة تعز (مركز المحافظة)، من الحصار والحرب منذ سنوات بسبب المواجهات العسكرية المستمرة بين قوات الجيش اليمني وجماعة الحوثي، التي تسيطر وتتحكم في منافذ الدخول والخروج من المدينة.

ويشهد اليمن منذ أسابيع أمطارا غزيرة في عدة محافظات خلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة، في ظل ضعف البنية التحتية في البلاد التي تعاني جراء الحرب منذ نحو 8 سنوات.