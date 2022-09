حاصرتها من كل جانب.. سيدة يمنية توثق لحظات نجاتها من السيول

وثّقت ناشطة يمنية عبر الفيديو مغامرة نجاتها من السيول الجارفة التي باغتتها عندما كانت مع عائلتها في إحدى الطرق البديلة للطريق الرئيسي في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقالت الناشطة الحقوقية إشراق المقطري، في تغريدة أرفقتها بالفيديو المنشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "نجانا الله عصر اليوم، أنا وأسرتي من غرق بالسيارة في لحج، بسبب السيول المتدفقة على المنطقة".

وبيّنت أن هذا الطريق البديل الذي يضطر السكان للمرور عبره للتنقل بين عدن وتعز يستغرق فترة زمنية أطول، بسبب الحصار وقطع الطريق الرئيسي اليي يسهل حركة المركبات، مشيرة إلى أنهم اضطروا للانتظار 3 ساعات حتى تتوقف السيول لإكمال المسير.

وعلقت الحقوقية ندى الدوسري، في تغريدة على تويتر بالقول "إليكم مدى خطورة السفر بالطريقة الوحيدة داخل وخارج مدينة تعز، حصل الحوثيون على كل ما يريدون من هدنة الأمم المتحدة، لكنهم ما زالوا يرفضون فتح الطرق ويحاصرون المدينة منذ عام 2015".

Here is how dangerous it is to travel on the only way in & out of Taiz. Houthis got everything they wanted from the UN truce, yet they still refuse to open Taiz roads. The rebels have been besieging the city since 2015. #Yemen https://t.co/mLZRlCKgZn

