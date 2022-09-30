بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا ويدعو لوقف القتال والتفاوض

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية باتت روسية، رغم التحذيرات من قبل كييف وحلفائها الغربيين.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، إن ضم المناطق الأربع الجديدة للاتحاد الروسي يعبر عن الإرادة الشعبية للملايين، وإن سكان تلك المناطق باتوا مواطنين روسيين إلى الأبد.

وأضاف أن روسيا ستقوم بكل شيء للدفاع عن أراضيها، وعلى نظام كييف احترام ما وصفه بالإرادة الشعبية.

وحضّ الرئيس الروسي كييف على وقف جميع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وقال "ندعو نظام كييف إلى التوقف فورا عن القتال، ووقف جميع الأعمال العدائية.. والعودة إلى طاولة المفاوضات".

وجاء إعلان الضم الروسي بعد إجراء ما وصفته موسكو بالاستفتاءات في المناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها، خلال هجومها المستمر منذ أكثر من 7 أشهر.