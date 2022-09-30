بوتين يسهّل منح الجنسية لأي أجنبي ينضم للجيش الروسي وهؤلاء أبرز المستفيدين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على النص الذي نشرته الحكومة اليوم الجمعة.

وجاء في الوثيقة أنه "سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي 6 أشهر على الأقل، أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمرا مستحيلا عليهم".

وأوضح المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن زوجات الأجانب وأبناءهم وذويهم الذين يوقعون عقدا مع الجيش الروسي يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه الآلية للحصول على الجنسية الروسية.

ويبدو أن هذا التدبير يتوجّه خصوصا إلى المهاجرين المتحدرين من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والذي يمارسون مهنا شاقة في المدن الروسية الكبرى مثل العاصمة موسكو.

وكان الرئيس الروسي أصدر السبت الماضي مرسوما يقضي بمنح جنسية الدولة للأجانب الذين يتطوعون للقتال إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وأفاد الكرملين بأن بوتين وقّع أيضا قانونا يسهّل منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يقاتلون في صفوف الجيش مدة لا تقل عن عام، قبل أن يلي ذلك إعلان عن تخفيض المدة.

وبعد إعلان التعبئة الجزئية الأسبوع الماضي في روسيا بسبب الصعوبات العسكرية في أوكرانيا، دعت العديد من جمهوريات آسيا الوسطى مواطنيها إلى عدم المشاركة في الحرب.

وشهدت الأيام الأخيرة أنباء عن مغادرة أعداد كبيرة من الروس هربا من قرار بوتين إرسال 300 ألف عسكري احتياطي للقتال في أوكرانيا.

ويبدو هذا العدد كبيرا مقارنة بنحو 220 ألف جندي أرسلوا إلى الجبهة منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.