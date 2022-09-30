أردوغان يقاضي سياسيا ألمانيا وصفه بعبارة غير لائقة

قدم الرئيس التركي رجب طيب أروغان شكوى جنائية ضد السياسي الألماني فولفجانج كوبيكي، بسبب وصفه إياه بعبارة غير لائقة.

وقال المحامي مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدّعي العام في هيلديسهايم، بتهمة الإهانة والتشهير.

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر الموالي لرجال الأعمال، قد وصف أردوغان بأنه "فأر صغير في الصرف الصحي" بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي.

وردا على سؤال من قبل الوكالة، قال نائب زعيم الحزب إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية، فإن رسالة كابلان إلى مكتب المدعي العام مفادها أن تصريح كوبيكي "كان ينتقص من شأن الشخص المعني"، ويعدّ "هجوما غير قانوني على شرف شخص آخر".

واستدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.

وقال كوبيكي اليوم الجمعة "حقيقة أن السيد أردوغان قد بدأ نحو 200 ألف من تلك الإجراءات، منذ بداية ولايته في المنصب في عام 2014، تقول بالفعل كل شيء". وأضاف أن فئران الصرف الصحي لطيفة، لكنها أيضا "ذكية ومراوغة".

وأوضح "على أي حال، أتطلع لنزاع قانوني محتمل برباطة جأش".