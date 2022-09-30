طارده جنود الاحتلال فمات بسكتة قلبية.. غضب فلسطيني إثر استشهاد الطفل ريان وواشنطن تدعو لتحقيق فوري

أثار استشهاد الطفل ريان سليمان (7 سنوات) غضبا واسعا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما أكدت وزارة الصحة أنه توفي بسكتة قلبية إثر اقتحام جيش الاحتلال منزل عائلته جنوب بيت لحم، ودعت الولايات المتحدة لإجراء تحقيق شامل وفوري في ملابسات وفاته.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الفرق الطبية لم تتمكن من إنعاش الطفل الذي نُقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وسيشيع جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة.

ووفقا لما قالته عائلة ريان، فقد اقتحم جنود من قوات الاحتلال منزلهم في بلدة تقوع أمس الخميس، لاعتقال شقيقيه الطفلين بتهمة إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال.

وكان الطفل عائدا من المدرسة مع تلاميذ آخرين في البلدة حين بدأت قوات الاحتلال مطاردتهم.

وقال والده ياسر -في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- إن أحد الجنود ظل يركض وراء ريان حتى مات الطفل "من الخوف".

استشهاد الطفل الفلسطيني ريان سليمان (7 أعوام) جراء سقوطه خلال مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلية له، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث لم تنجح جميع المحاولات لإنعاش قلبه pic.twitter.com/Xokqtp4AFu — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 29, 2022

"اربع شهداء جنين الي اتقتلوا احنا مش احسن منهم" – آخر ما قاله الطفل ريان سليمان ابن سبع سنوات pic.twitter.com/EW8bPnAGF1 — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) September 29, 2022

ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بأفعال قوات الاحتلال، وقالت إن ما جرى "جريمة بشعة" ارتكبتها إسرائيل.

من جهة أخرى، نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي قوله إن القوات كانت في المنطقة المجاورة في ذلك الوقت للبحث عن فلسطينيين يشتبه في فرارهم إلى البلدة بعد إلقاء الحجارة على سائقي السيارات.

وقال إن التحقيق الأولي يظهر عدم وجود صلة بين عمليات البحث التي أجراها الجيش الإسرائيلي في المنطقة والوفاة المأساوية للطفل، وفق تعبيره. وأضاف أن "تفاصيل الحادث قيد المراجعة".

ونفى فلسطينيون من سكان المنطقة وقوع رشق بالحجارة في ذلك الوقت.

هتافات الشبان أثناء نقل جثمان الطفل ريان سليمان عقب تشريح جثمانه في بلدة أبو ديس شرق القدس والذي قضى متأثراً بإصابته بعد سقوطه من علو خلال مطاردته من قوات الاحتلال pic.twitter.com/wK2UrJQuke — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 29, 2022

الطفل #ريان_سليمان" سبع سنوات " طارده جنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مدرسته شرق بيت لحم، حاول الهرب من خوفه سقط من علو وتوقف قلبه واستشهد pic.twitter.com/mLvFV8BmA9 — Mahmoud Abbas (@Mahmoud3bbas) September 29, 2022

وفي واشنطن، قال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "حزنت بشدة عندما علمت بوفاة طفل فلسطيني بريء".

وأضاف "نؤيد إجراء تحقيق شامل وفوري في الملابسات المحيطة بوفاة الطفل".

وكرر باتيل نداء من أجل الهدوء في الضفة الغربية أطلقته واشنطن أمس الأول الأربعاء، قبل استشهاد ريان.