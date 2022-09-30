إيران تنتقد الرد الأميركي وتعرض عقد اجتماع وزاري لدول الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة لعقد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتفاق النووي فور موافقة واشنطن على مطالب طهران.

وأضاف عبد اللهيان -في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الجمعة- أن بلاده جادة في التوصل لاتفاق "قوي ودائم" معتبرا أن على واشنطن أن تترجم ما تقول إنها نوايا حسنة من جانبها، على أرض الواقع.

وتابع أن الجانب الأميركي قدم ردا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 فيه الكثير من الغموض، مشددا على أن الدبلوماسية هي الحل.

وكانت واشنطن والاتحاد الأوروبي قالا في وقت سابق إن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي بلغت طريقا مسدودا، لكنهما أوضحتا أن الباب لم يغلق أمام التوصل لاتفاق.