إسرائيل توجّه "تحذيرا عاجلا" لمواطنيها في روسيا وتعلن موقفها من ضمّ المقاطعات الأوكرانية

دعت إسرائيل -اليوم الجمعة- جميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية بالعودة فورا إلى إسرائيل، كما أعلنت أنها لن تعترف بضمّ المقاطعات الأوكرانية الأربع من قبل روسيا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الناطق باسم الوزارة دعوته لاحترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وقوله إن إسرائيل لن تعترف بضمّ المقاطعات الأربع من قبل روسيا.

وفي خطاب له اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مناطق لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون الأوكرانية باتت روسية.

في ذات السياق، حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية من تجنيد إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية في الجيش الروسي.

ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مصدر قوله إن الجيش الإسرائيلي أوعز لجميع الجنود الحاملين للجنسية الروسية بالعودة فورا إلى إسرائيل.

كما تضمّن الإيعاز -بحسب الموقع- حظر السفر إلى روسيا بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي الذين يحملون الجنسية الروسية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت مؤخرا أنها تستعد لإمكانية زيادة أعداد المهاجرين اليهود من روسيا، إثر إعلان الرئيس الروسي التعبئة العسكرية الجزئية في صفوف الجيش الروسي.

وتقدّر أعداد اليهود في روسيا بأكثر من 165 ألفا.

وعقب إصدار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بالتعبئة الجزئية -في خطوة هي الأولى منذ الحرب العالمية الثانية- كشفت موسكو أنه سيتم استدعاء 300 ألف جندي احتياط.