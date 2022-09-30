مسحوق مثير للشبهة يفرض الطوارئ في مبنى المفوضية الأوروبية ببروكسل

عثر على ظرف يحوي مسحوقا أبيض، اليوم الجمعة، في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، في الطابق الذي تعمل فيه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، حسب ما كشفه رجال إطفاء.

وقال صحفي من وكالة الصحافة الفرنسية إن العثور على الظرف أدى إلى إخلاء جزء من مبنى بيرليمونت في منتصف النهار وإلى نشر عدد كبير من آليات الطوارئ، في حين سعت إدارة المفوضية على الفور إلى طمأنة الموظفين.

وقال إريك مامر، المتحدث باسم الإدارة الأوروبية، للصحفيين إنه "تم إخلاء الطابق الـ13 (حيث تعمل المسؤولة الأوروبية الألمانية)، لكن الجميع بخير".

وأوضحت إدارة الإنقاذ أن المسحوق المثير للشبهة سيخضع للتحليل من قبل إدارة الدفاع المدني التي توجهت وحدة منها إلى المكان على الفور.

وقال والتر ديريو، المتحدث باسم رجال الإطفاء في بروكسل، إنه "تم عزل موظف في المفوضية تعامل مع الظرف" بانتظار نتائج هذا التحليل، لكنه أكد أنه "لم تظهر أي عوارض طبية" على هذا الشخص.

ووقع الحادث في وقت كان فيه وزراء الطاقة الأوروبيون يناقشون أزمة الطاقة التي سبّبتها الحرب التي قادتها روسيا في أوكرانيا.