حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان من أنها ستدفع "ثمنًا باهظًا" في حال واصلت انتهاك المجال الجوّيّ لبلاده و"مضايقة" طائراتها فوق بحر إيجه.

وأمام حشد في منطقة البحر الأسود، قال أردوغان اليوم السبت مخاطبا أثينا بأن تلقي نظرة على التاريخ، ومهددا "إذا مضيتِ قدمًا، فستدفعين ثمنًا باهظًا".

وكان الرئيس التركي يتحدث أثناء مشاركته بمعرض "تكنوفست" (TEKNOFEST) للبحر الأسود، ومهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا.

وأضاف أردوغان "لدينا كلمة واحدة لليونان: لا تنسوا إزمير" في إشارة إلى المدينة المطلّة على بحر إيجه والتي يسمّيها اليونانيون "سميرنا".

وقد احتلّت اليونان إزمير، بعدما ضمت إليها بموجب معاهدة نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي لم تعترف بها تركيا إطلاقًا. ثم استعاد الأتراك هذه المدينة عام 1922، في معركة تعتبر مفصلية في التاريخ التركي الحديث.

عمل "عدائي"

الأحد الماضي، أعلنت أنقرة أن طائرات تابعة، كانت بمهمّة في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، استُهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوّي "إس-300" مندّدة بهذا "العمل العدائي".

وتتّهم أثينا الطائرات التركية بالتحليق فوق جزر يونانية قريبة من الحدود المشتركة، وينعكس الخلاف بين هاتين الدولتين العدوّتين من خلال تسيير عدد كبير من الدوريات.

وعاد الرئيس التركي ليقول مخاطبا اليونان "احتلالكم لجزر (بحر إيجه القريبة من تركيا) لا يلزمنا. حين تأتي اللحظة، سنفعل ما يلزم. قد نصل فجأة خلال الليل".

وتندد أنقرة بوجود قوات على هذه الجزر، وتعتبر ذلك مخالفًا لمعاهدات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن بلاده ستتحدّى سيادة اليونان على هذه الجزر إذا واصلت الأخيرة إرسال قوّات إليها.