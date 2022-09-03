لوفتهانزا الألمانية تستأنف رحلاتها بعد انتهاء إضراب الطيارين

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية استئناف رحلاتها اليوم السبت بعد انتهاء إضراب نفذه الطيارون أمس واستمر 24 ساعة.

وتسبّب الإضراب في إلغاء أكثر من 800 رحلة، وتضرر من ذلك 130 ألف مسافر.

وقالت الشركة إن رحلاتها الأولى انطلقت من محوريها في مطاري فرانكفورت وميونخ في الصباح الباكر، متوقعة أن تسير الرحلات بصورة طبيعية إلى حد كبير، وإن لم يستبعد المتحدث باسمها حدوث بعض التأخير في الجدولة.

ونتج الإضرار عن نزاع بين الشركة ونقابة العمال بشأن زيادة أجور الطيارين العاملين في مجالي نقل المسافرين والشحن، البالغ عددهم أكثر من 5 آلاف بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وقالت إدارة الشركة إن مطالب النقابة ستؤدي إلى زيادة تكلفة أجور الطيارين بنسبة 40%.

وحاولت الشركة منع الإضراب، لكنها خسرت أمس محاولتها أمام محكمة العمل في ميونخ لاستصدار أمر مؤقت ضد إضراب الطيارين؛ على أساس أن المطالبة بزيادة الأجور في ضوء التضخم لا يعدّ سببا قانونيا للإضراب، لكن المحكمة لم تستجب لطلب الشركة.

وفي عرضها الأخير قبل انهيار المحادثات، اقترحت لوفتهانزا زيادة ثابتة قدرها 900 يورو (896 دولارا) لكل موظف. وقالت الشركة إن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 18% للمبتدئين و5% للطيارين في أعلى الدرجات المهنية على مدار 18 شهرا.