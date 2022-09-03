القضاء اللبناني يوقف أمنيين بشبهة تعذيب موقوف سوري حتى الموت

أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم السبت قرارا بتوقيف ضابط و4 عناصر في جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق عقب وفاة شاب سوري موقوف تحت التعذيب.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول قضائي أن الشاب السوري بشار عبد السعود "فارق الحياة بعد 3 ساعات على توقيفه، إذ تعرض لتعذيب مبرح وصدمات أدت إلى توقّف قلبه ووفاته"، مشيرا إلى أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

وأوقف جهاز أمن الدولة اللبناني السعود في 31 أغسطس/آب الماضي، ونقل إلى مكتب جهاز أمن الدولة في قضاء بنت جبيل (جنوبي لبنان) للتحقيق معه وموقوفين آخرين.

من جهته، طالب وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين اليوم بالتحقيق في ملابسات مقتل الشاب السوري، ووصف ما حدث بأنه جريمة يرفضها العقل وتنافي حقوق الإنسان.

وطالب ياسين بإجراء تحقيق جدي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية ذكرت أمس الجمعة أن جهات رسمية أمنية وقضائية تشتبه في أن ضابطا وعناصر في جهاز أمن الدولة عذبوا الشاب السوري أثناء التحقيق معه وضربوه حتى الموت.