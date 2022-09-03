استشهاد معتقل في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم السبت، استشهاد المعتقل موسى هارون أبو محاميد (40 عاما) من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، في مستشفى "آساف هورفيه"، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن أبو محاميد "اعتقل على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح، وكان يعاني مشاكل عصبية وذلك وفقًا لعائلته".

وتدهور وضعه الصحي بشكل كبير مؤخرا، حيث جرى نقله إلى المستشفى إلى أن توفي صباح اليوم السبت.

وأضاف أن ما تعرض له المعتقل أبو محاميد، هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وحمل نادي الأسير سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أبو محاميد، منوها إلى أن استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى أراضي عام 1948 تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550 أسيرا، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا؛ أي بلا محاكمة أو تهمة.