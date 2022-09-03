عاجل | رئيسة وزراء السويد: حرب الطاقة الروسية لها تداعيات خطرة على أوروبا وتهدد استقرارنا المالي

رئيسة وزراء السويد: حرب الطاقة الروسية لها تداعيات خطرة على أوروبا وتهدد استقرارنا المالي

رئيسة وزراء السويد: نواجه احتمال شتاء حربي وإذا لم نتحرك قد نواجه اضطرابات خطيرة في دول الشمال ودول البلطيق

رئيسة وزراء السويد: سنقدم ضمانات مالية لشركات طاقة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق

نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: خزانات أوروبا للغاز ستكون ممتلئة بحلول موسم الشتاء

نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: نتعاون مع أوروبا لضمان توفر إمدادات الغاز الكافية

نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: غير مستغرب مواصلة روسيا استخدام الطاقة سلاحا ضد أوروبا

فاينانشال تايمز: وزراء الطاقة الأوروبيون سينظرون باجتماع طارئ الجمعة في خطوات لتخفيف نقص السيولة لشركات الطاقة