عاجل | رئيسة وزراء السويد: حرب الطاقة الروسية لها تداعيات خطرة على أوروبا وتهدد استقرارنا المالي
3/9/2022-|آخر تحديث: 3/9/202209:10 PM (مكة المكرمة)
رئيسة وزراء السويد: حرب الطاقة الروسية لها تداعيات خطرة على أوروبا وتهدد استقرارنا المالي
رئيسة وزراء السويد: نواجه احتمال شتاء حربي وإذا لم نتحرك قد نواجه اضطرابات خطيرة في دول الشمال ودول البلطيق
رئيسة وزراء السويد: سنقدم ضمانات مالية لشركات طاقة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق
نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: خزانات أوروبا للغاز ستكون ممتلئة بحلول موسم الشتاء
نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: نتعاون مع أوروبا لضمان توفر إمدادات الغاز الكافية
نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي للجزيرة: غير مستغرب مواصلة روسيا استخدام الطاقة سلاحا ضد أوروبا
فاينانشال تايمز: وزراء الطاقة الأوروبيون سينظرون باجتماع طارئ الجمعة في خطوات لتخفيف نقص السيولة لشركات الطاقة
المصدر : الجزيرة