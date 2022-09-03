بعد أشهر على شغور المنصب.. السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا

بعد أشهر على شغور المنصب عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي مبعوثا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، وفق ما أعلن مكتب غوتيريش الجمعة.

وكان الوزير السنغالي السابق قد شغل منصب ممثل الأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى، وعمل أيضا مستشارا خاصا للأمين العام لشؤون مدغشقر ونائبا للممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة في مالي.

واستقال الموفد الدولي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش بشكل مفاجئ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ومذاك الوقت ظل هذا المنصب شاغرا لأن مجلس الأمن الذي تعتبر موافقته ضرورية رفض اقتراحات عدة لأسماء قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية قبل أيام إن أعضاء مجلس الأمن اتفقوا على اسم باثيلي، بينما عبّرت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة عن "تحفظاتها".

ومنذ مارس/آذار تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: واحدة مقرها طرابلس يقودها الدبيبة، وأخرى معينة من مجلس النواب في طبرق بقيادة فتحي باشاغا.

وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول 2021 تتويجا لعملية سلام رعتها الأمم المتحدة بعد مواجهات مسلحة في 2020.

لكن هذه الانتخابات أرجئت حتى إشعار آخر بسبب تباينات بين الخصوم السياسيين وتوترات ميدانية مع تسجيل مزيد من المواجهات المسلحة بين مجموعات متنافسة في طرابلس.