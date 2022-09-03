بينهم أطفال ونساء.. مقتل 17 مدنيا في هجوم استهدف حافلات وسط الصومال

قتل 17 مدنيا صباح اليوم السبت في هجوم لحركة الشباب المجاهدين استهدف حافلات ركاب بإقليم هيران وسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (سونا) عن علمي محمد بري (أحد الأعيان المحليين) قوله إن "الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل جماعي في منطقة أفر إردود على بعد 25 كيلومترا عن مدينة بلدوين، ثم أضرموا النيران في المدنيين، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف أن الحافلات "انطلقت من بلدوين متجهة إلى منطقة محاس بالإقليم، حيث كانت تنقل مواد غذائية".

وتخوض الحكومة الصومالية حربا منذ سنوات ضد حركة الشباب المسلحة التي أُسست مطلع 2004 وتتبع فكريا تنظيم القاعدة، وسبق أن تبنت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

ويشهد الصومال -الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 16 مليون نسمة ويقع في القرن الأفريقي- أعمال عنف وهجمات ضد قوات الأمن تتبنى معظمها حركة الشباب التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الجنوبية والوسطى.