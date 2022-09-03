بالتزامن مع أزمة الغاز الروسي.. بوتين وأردوغان يبحثان تطورات حرب أوكرانيا ومشاريع الطاقة

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا تطورات الأوضاع في أوكرانيا، وتطوير مشروعات الطاقة الإستراتيجية، في حين يتصاعد الخلاف بين موسكو والأوروبيين بعد توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أنابيب "نورد ستريم-1".

وقد أكد أردوغان خلال حديثه مع بوتين -وفق ما قال الكرملين- على دور روسيا البناء في تنظيم زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زاباروجيا النووية الموجودة في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين أن الرئيسين بوتين وأردوغان ناقشا سير تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا الذي تم بوساطة الرئيس التركي.

كما بحث الرئيسان التعاون بين البلدين، وأكدا على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية وتطوير المشروعات الإستراتيجية في مجال الطاقة، وفق الكرملين.

ويأتي الاتصال بعد أن اختتمت البعثة الدولية زيارة محطة زاباروجيا النووية والتي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بقصفها.

كما تتوالى ردود فعل أوروبية غاضبة بعد إعلان شركة غازبروم الروسية عن توقف العمل في خط ضخ الغاز إلى أوروبا "نورد ستريم-1" إلى أجل غير مسمى، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد لمعركة "كسر العظم" بين موسكو والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.