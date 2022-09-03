النزيف الأفغاني.. قتلى بتفجير مدرسة في هلمند وارتفاع ضحايا عملية مسجد هيرات

سقط قتلى وجرحى في تفجير استهدف اليوم السبت مدرسة دينية في ولاية هلمند (جنوبي أفغانستان)، في حين أعلنت السلطات ارتفاع ضحايا التفجير الذي ضرب أمس الجمعة مسجدا في هيرات (غربي البلاد).

وقال مصدر أمني للجزيرة إن قتلى وجرحى سقطوا جراء تفجير استهدف اليوم السبت مدرسة دينية بمديرية "ناد علي" بولاية هلمند.

وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد قتلى التفجير الذي استهدف أمس الجمعة مسجدا بهيرات إلى 52 قتيلا، بينهم رجل الدين البارز المولوي مجيب الرحمن أنصاري المقرب من حركة طالبان، فضلا عن إصابة 85 آخرين.

وشيّع أهالي ولاية هيرات جثمان أنصاري بمشاركة مسؤولين حكوميين وطلبة المدارس الدينية.

وكانت الحكومة الأفغانية نددت بالهجوم، مؤكدا أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا بشأن الحادث.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن قوات طالبان ستعاقب الجناة. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن تنظيم الدولة سبق أن تبنى المسؤولية عن عدد من الهجمات في أفغانستان.

وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن عدة انفجارات وقعت في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة.