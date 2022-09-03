تمكن قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية الكويتية من ضبط أحد منتسبي الوزارة، والذي أثار مقطع فيديو له حالة غضب واسعة في البلاد وخارجها.

وأظهرت كاميرات المراقبة الخاصة بأحد مراكز التسوق أحد الأشخاص يرتدي زيا عسكريا، أثناء قيامه بدفع المحاسب والزبائن لتمرير أغراضه أولا ودفع الحساب على الصندوق، مستخدما العنف لتخطي طابور الانتظار، وجرى تداول الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة من المغردين الكويتيين عبر منصات التواصل، الذين عبروا عن انزعاجهم من تصرفات هذا العسكري والتعدي على الناس مستغلا منصبه ومركزه في القوات الخاصة، وطالبوا بمحاكمته وفصله واتخاذ أشد العقوبات بحقه.

المحترم وزير الداخلية والدفاع

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ضابط بنجمة واحدة يتعدى على المتسوقين بسوق رامز ويرهبهم

في دولة العدل والأمـان pic.twitter.com/Iaqcx5TqHL — تيسير الرشيدان (@tayseerrashedan) September 2, 2022

وأكدت الداخلية الكويتية أنه بعد التحريات تبين أن "هذا الشخص من منتسبي الوزارة" وأنه تجري إحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدة أنه لا أحد فوق القانون.