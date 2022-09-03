إعلام إسرائيلي: فرقاطة تركية وسفينة صواريخ أميركية في حيفا ضمن مهمة للناتو

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن فرقاطة تابعة للقوات البحرية التركية رست في ميناء حيفا رفقة سفينة صواريخ أميركية.

وأفادت هذه الهيئة أن ذلك يأتي في إطار مهمة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المنطقة، على خلفية عودة العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين أنقرة وتل أبيب.

وتعد زيارة الفرقاطة -التي من المقرر أن تمكث عدة أيام- الأولى لقطعة تابعة للبحرية التركية منذ أكثر من 10 سنوات.

وشهدت الأشهر الأخيرة تقاربا بين تركيا وإسرائيل، وأعلن الجانبان الشهر الماضي أنهما سيعيدان تعيين سفيرين لديهما بعد 4 سنوات من توتر العلاقات إثر احتجاج أنقرة على استشهاد عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة خلال "مظاهرات العودة" بذكرى النكبة.

وقبل ذلك، تصدعت العلاقات بين أنقرة وتل أبيب عام 2010 إثر مقتل 10 مدنيين أتراك في غارة إسرائيلية على السفينة التركية "مافي مرمرة" التي كانت تحاول إيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.