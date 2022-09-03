إثيوبيا.. واشنطن ترسل مبعوثها ودول تدعو لعقد اجتماع بمجلس الأمن لبحث تجدد القتال بإقليم تيغراي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل مبعوثها إلى إثيوبيا لحث الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير تيغراي على وقف القتال الذي تجدد قبل نحو 9 أيام، في الوقت الذي دعت فيه دول بمجلس الأمن لاجتماع يبحث الأوضاع في البلاد.

فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر سيتوجه هذا الأسبوع إلى إثيوبيا لمحاولة وقف القتال ودعم عملية السلام شمال البلاد.

وشجبت المتحدثة عودة إريتريا إلى النزاع والهجوم المتواصل لجبهة تحرير شعب تيغراي والضربات الجوية للحكومة الإثيوبية، داعية إلى استئناف العمليات الإنسانية.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن تدين هجمات جبهة تحرير تيغراي خارج إقليم تيغراي، والغارات التي تشنها الحكومة الإثيوبية وعودة إريتريا إلى الصراع في إثيوبيا.

ودعا بلينكن، في تغريدة على تويتر، جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية ومضاعفة الجهود للانخراط في محادثات السلام.

وبعد هدنة استمرت 5 أشهر، تجددت المعارك في 24 أغسطس/آب حول أقصى جنوب-شرق تيغراي بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي التي تتواجه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وتتبادل الاتهامات بالتسبب في تجدد القتال.

وخلال جولة القتال السابقة دعمت القوات الإريترية الجيشَ الإثيوبي واتُهم العسكريون الإريتريون بارتكاب تجاوزات عدة.

من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي للجزيرة إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا طلبت عقد اجتماع للمجلس لبحث الأوضاع في إثيوبيا الخميس المقبل.